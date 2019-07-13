https://static.news.ru/photo/d631fb7e-a5a1-11e9-8855-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ПАО «Мосэнерго»/Анна Самарина, CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Парогазовые энергоблоки на ТЭЦ-27 в Мытищах полностью введены в эксплуатацию.

Об этом сообщила компания «Мосэнерго». По её данным, генерирующее оборудование было включено, как только завершилась ликвидация последствий пожара на газопроводе за пределами территории и возобновилась подача газа на станцию.

Данный газопровод не принадлежит и не эксплуатируется «Мосэнерго», — уточнили в компании.

Возгорание газопровода, подающего газ на ТЭЦ-27, произошло 11 июля. Из-за этого подача газа временно была прекращена, а вся станция приостановила работу.

Ранее News.ru писал о том, что ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» возобновила работу после крупного пожара и несёт нагрузку в соответствии с графиком.