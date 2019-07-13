Парогазовые энергоблоки на ТЭЦ-27 в Мытищах полностью введены в эксплуатацию.
Об этом сообщила компания «Мосэнерго». По её данным, генерирующее оборудование было включено, как только завершилась ликвидация последствий пожара на газопроводе за пределами территории и возобновилась подача газа на станцию.
Данный газопровод не принадлежит и не эксплуатируется «Мосэнерго», — уточнили в компании.
Возгорание газопровода, подающего газ на ТЭЦ-27, произошло 11 июля. Из-за этого подача газа временно была прекращена, а вся станция приостановила работу.
Ранее News.ru писал о том, что ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» возобновила работу после крупного пожара и несёт нагрузку в соответствии с графиком.