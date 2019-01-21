В Приморье ввели ЧС из-за заболевания свиней ящуром

В Приморье власти Спасского района ввели режим ЧС из-за массового заболевания свиней ящуром. 26 населённых пунктов объявлены угрожаемой зоной.
«Эпизоотическим очагом заболевания считать свинокомплекс ООО "Мерси трейд"», — говорится на официальном сайте муниципалитета.
Как ранее писал News.ru, в российской сельскохозяйственной и продовольственной компании «Русагро» сообщили о случае заражения животных вирусом ящура.
В Приморском крае, в одном из свинокомплексов компании подтвердились случаи обнаружения у животных вируса ящура. В связи с этим 481 свинья будет уничтожена. Комплекс закроют на карантин.