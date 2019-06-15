https://static.news.ru/photo/8aede220-8f96-11e9-8024-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В подмосковном Королёве на территории Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) машиностроения, который находится в ведении Роскосмоса, произошёл пожар.

Об этом информирует ТАСС ссылкой на собственный осведомлённый источник в экстренных службах Московской области.

На кровле ЦНИИ Роскосмоса произошёл пожар. В настоящее время он локализован на площади 50 кв. метров, — сказал собеседник агентства.

Немногим позже на сайте Роскосмоса уточнили, что возгорание полностью потушено силами МЧС.

Пожар в здании на территории машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королёве не создал угрозы функционированию российского Центра управления полётами (ЦУП) и собственности госкорпорации «Роскосмос»​, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Нотр-Даме началось первое после пожара богослужение, писал News.ru.