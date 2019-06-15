В подмосковном Королёве на территории Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) машиностроения, который находится в ведении Роскосмоса, произошёл пожар.
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На кровле ЦНИИ Роскосмоса произошёл пожар. В настоящее время он локализован на площади 50 кв. метров, — сказал собеседник агентства.
Немногим позже на сайте Роскосмоса уточнили, что возгорание полностью потушено силами МЧС.
Пожар в здании на территории машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королёве не создал угрозы функционированию российского Центра управления полётами (ЦУП) и собственности госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Нотр-Даме началось первое после пожара богослужение, писал News.ru.