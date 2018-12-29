Газопровод загорелся в Подмосковье

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В Серпуховском районе Московской области загорелся газопровод. Авария случилась между деревней Иваньково и деревней Калиново на севере района.

По данным ГУ МЧС по области, высота факела достигает 15 метров.

«Угроза деревни отсутствует. 03.20 - перекрыт отвод газопровода», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По словам местных жителей, полыхает довольно сильно, горят деревья. Кроме того, рядом проходит линия электропередач. Пользователи соцсетей сообщают также о том, что слышали хлопки.

При этом, по данным «Пятого канала», авария случилась в поселке Шарапова Охота на севере района.

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