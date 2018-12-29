USD  68.8762 EUR  78.388
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,918.34 $
МОСКВА-7°C07:02
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Газопровод загорелся в Подмосковье

vk.com/sluh_serp

происшествия [ версия для печати ]

В Серпуховском районе Московской области загорелся газопровод. Авария случилась между деревней Иваньково и деревней Калиново на севере района.

По данным ГУ МЧС по области, высота факела достигает 15 метров.

«Угроза деревни отсутствует. 03.20 - перекрыт отвод газопровода», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По словам местных жителей, полыхает довольно сильно, горят деревья. Кроме того, рядом проходит линия электропередач. Пользователи соцсетей сообщают также о том, что слышали хлопки.


При этом, по данным «Пятого канала», авария случилась в поселке Шарапова Охота на севере района.

Ранее News.ru писал о том, что в Хабаровском крае при пожаре в многоквартирном доме погибли женщина и трое её малолетних детей. Пожар вспыхнул в квартире жилой пятиэтажки в посёлке Октябрьский Ванинского района, его удалось ликвидировать. Никто их соседей не пострадал, эвакуации жильцов не потребовалось


#пожар #газопровод
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Невидимые брюки Мелании Трамп взволновали пользователей Сети


читайте также
происшествия 03:47, 22 декабря 2018
Газопровод в Якутии загорелся после разрыва
Лента новостей
оружие 06:22
Стратегия РФ по модернизации боевых самолётов восхитила США
спорт 06:20
Сборная России обыграла Чехию на молодёжном ЧМ по хоккею
происшествия 05:59
Под лавиной в Хабаровском крае погиб один человек
шоу-бизнес 05:40
Анджелина Джоли задумалась о карьере политика
происшествия 04:44
СКР возбудил дело после схода лавины в Хабаровском крае
Другие новости
происшествия 05:59
Под лавиной в Хабаровском крае погиб один человек
происшествия 04:44
СКР возбудил дело после схода лавины в Хабаровском крае
происшествия 02:51
Две лавины накрыли 11 человек в Хабаровском крае
происшествия 01:25
Избившие рэпера Птаху сломали руку бойцу Росгвардии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top