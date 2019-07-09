https://static.news.ru/photo/74033d16-a23e-11e9-a9b5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

На журналиста «Невского информационного агентства» Алексея Радькова напали, когда он пытался осветить работу избирательной комиссии муниципального округа Сергиевское в Петербурге.

Радьков рассказал News.ru о том, что комиссия не принимала документы на регистрацию кандидатов в депутаты. При этом в здании муниципального избиркома находились около 15 «молодых людей с Кавказа», которые делали вид, что стоят в очереди на подачу документов.

Я выбрал человека посолиднее, подошёл и попросил дать интервью. У меня был нарукавник с надписью «Пресса». Однако сразу нарвался на агрессию и оскорбления. Этот человек стал своим телефоном тыкать в мой телефон, а в какой-то момент ударил меня кулаком в корпус. Я инстинктивно ударил его в ответ в лицо. Началась потасовка, его товарищи ударили меня сзади и, так как силы были не равны, я ретировался. Добежал до остановившегося трамвая. Преследовавшие меня забежали за мной вагончик, продолжали пинать, и вскоре им удалось вытащить меня из вагона, однако затем я смог попасть в кабину к машинистке и вызвал полицию. Ещё мне помогли пассажиры, которые стали меня отбивать и встали между мной и нападавшими, — рассказал Радьков.

Полиция приехала примерно через 10 минут и задержала нападавших. Нескольких из них вместе с Радьковым отвезли в 57-й отдел полиции, где журналист в настоящее время составляет заявление. По его словам, у молодых людей не оказалось петербургской регистрации — один из задержанных из Чеченской республики, двое — из Дагестана.

Ранее кандидаты в муниципальные депутаты неоднократно жаловались на отказ избирательных комиссий муниципальных образований Петербурга принимать документы. По словам кандидатов, часто в очередях на приём в комиссию стоят специально нанятые люди, которые не уходят и не подают документы. После аналогичных жалоб Горизбирком в июне велел Сергиевскому и ещё четырём муниципалитетам продлить сроки приёма документов у кандидатов.

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