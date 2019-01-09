Автомобиль вылетел на пешеходную зону в Петербурге

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что автомобиль вылетел на пешеходную зону на Кондратьевском проспекте. Автомобилист сбил 31-летнюю женщину, её госпитализировали врачи. В ДТП пострадали и другие пешеходы. Точное количество пострадавших пока не известно.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося. Они уже установили личность водителя — ему 43 года, он уроженец Петербурга.
Ранее News.ru писал, что крупное ДТП произошло в Свердловской области. Инцидент произошёл на трассе Пермь — Екатеринбург. По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя фурами и легковыми автомобилями Hyundai, Mitsubishi, Renault Kaptur, Renault Megan. В результате ДТП погиб водитель Hyundai, ещё 11 человек, находившиеся в легковых машинах, получили ранения.