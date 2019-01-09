USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,293 $   Brent60.98 $ Bitcoin4,020.51 $
МОСКВА-14°C00:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Автомобиль вылетел на пешеходную зону в Петербурге

News.ru/Сергей Булкин

происшествия [ версия для печати ]

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что автомобиль вылетел на пешеходную зону на Кондратьевском проспекте. Автомобилист сбил 31-летнюю женщину, её госпитализировали врачи. В ДТП пострадали и другие пешеходы. Точное количество пострадавших пока не известно.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося. Они уже установили личность водителя — ему 43 года, он уроженец Петербурга.

Ранее News.ru писал, что крупное ДТП произошло в Свердловской области. Инцидент произошёл на трассе Пермь — Екатеринбург. По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя фурами и легковыми автомобилями Hyundai, Mitsubishi, Renault Kaptur, Renault Megan. В результате ДТП погиб водитель Hyundai, ещё 11 человек, находившиеся в легковых машинах, получили ранения. 


#россия #ДТП #САНКТПЕТЕРБУРГ #ЧП #авто
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
происшествия 17:29, 9 января 2019
Автобус с туристами из России попал в ДТП в Таиланде
происшествия 13:09, 9 января 2019
Инсценировщиков ДТП в Югре приговорили к колонии
происшествия 23:59, 8 января 2019
ДТП с участием снегоуборщика произошло в центре Москвы
экономика 23:29, 8 января 2019
«Автостат» назвал самые популярные в России авто с МКПП
происшествия 16:47, 6 января 2019
Три человека погибли в ДТП на трассе Ивдель — ХМАО
Лента новостей
происшествия 00:31
Массовое ДТП с пятью машинами произошло под Воронежем
спорт 00:08
Глушакову грозит уголовное дело за избиение супруги
общество 00:06
Осуждённый за мошенничество генерал-майор умер в колонии
происшествия 23:45
В Москве неизвестный открыл стрельбу в «Связном»
общество 23:27
Пышные похороны хабаровского авторитета возмутили Сеть
Другие новости
происшествия 00:31
Массовое ДТП с пятью машинами произошло под Воронежем
происшествия 23:45
В Москве неизвестный открыл стрельбу в «Связном»
происшествия 23:24
Британские военные погибли при обстреле ИГ в САР
происшествия 23:16
Туристка из России найдена мёртвой в Таиланде
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top