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В пермской многоэтажке рухнули перекрытия

vk.com/mchsgov

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В Перми эвакуировали жителей многоэтажки № 3/1 по улице Революции. Там рухнули перекрытия между техническим этажом и крышей. Пострадавших нет.

«Квартиры не повреждены, пострадавших нет», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

В ведомстве добавили, что несущие конструкции здания и кровля не пострадали. Перекрыта только повреждённая труба горячего водоснабжения.

Этот кирпичный одноподъездный дом, по словам жителей — пользователей соцсетей, построен в 1991 году.

Ранее News.ru писал, что взрыв произошёл в квартире на 4-м этаже девятиэтажки на востоке Москвы. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. По предварительным данным, на Хабаровской улице взорвался небольшой газовый баллон.


#пермь #обрушение
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