В пермской многоэтажке рухнули перекрытия

В Перми эвакуировали жителей многоэтажки № 3/1 по улице Революции. Там рухнули перекрытия между техническим этажом и крышей. Пострадавших нет.
«Квартиры не повреждены, пострадавших нет», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
В ведомстве добавили, что несущие конструкции здания и кровля не пострадали. Перекрыта только повреждённая труба горячего водоснабжения.
Этот кирпичный одноподъездный дом, по словам жителей — пользователей соцсетей, построен в 1991 году.
Ранее News.ru писал, что взрыв произошёл в квартире на 4-м этаже девятиэтажки на востоке Москвы. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. По предварительным данным, на Хабаровской улице взорвался небольшой газовый баллон.