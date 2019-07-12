В оздоровительно-спортивном лагере «Медик-2» в Одесской области 46 детей отправлены в больницу с отравлением.
32 ребенка находится в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице, 14, из которых 3 контактных, в инфекционном отделении центральной районной больницы в с.Шабо. На территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит, — сообщает Одесская областная государственная администрация.
Глава ведомства Светлана Шаталова отмечает, что пострадавшие находятся в состоянии лёгкой и средней тяжести.
Госпродпотребслужба Одесской области начала санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки. Также проверку проводит директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации, передаёт «
На данный момент в «Медик-2» проживает 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет.
Ранее News.ru писал, что местные власти Каякентскоого района Дагестана сообщили об эпидемии острой кишечной инфекцией среди детей. В больницу направили пять несовершеннолетних. Двое получили амбулаторное лечение.