https://static.news.ru/photo/5d429526-a49c-11e9-acf7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: medic-2.at.ua

В оздоровительно-спортивном лагере «Медик-2» в Одесской области 46 детей отправлены в больницу с отравлением.

32 ребенка находится в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице, 14, из которых 3 контактных, в инфекционном отделении центральной районной больницы в с.Шабо. На территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит, — сообщает Одесская областная государственная администрация.

Глава ведомства Светлана Шаталова отмечает, что пострадавшие находятся в состоянии лёгкой и средней тяжести.

Госпродпотребслужба Одесской области начала санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки. Также проверку проводит директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации, передаёт « Интерфакс-Украина ».

На данный момент в «Медик-2» проживает 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Ранее News.ru писал, что местные власти Каякентскоого района Дагестана сообщили об эпидемии острой кишечной инфекцией среди детей. В больницу направили пять несовершеннолетних. Двое получили амбулаторное лечение.