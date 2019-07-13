Пресс-служба Следственного комитета РФ по Нижегородской области сообщила, что 12 июля находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина ударил ножом председателя нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова. Раненый скончался в больнице.
Злоумышленник задержан, он признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, — заявила пресс-служба.
Нападение произошло недалеко от архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щёлоковский хутор», в котором Казаринов организовывал фестиваль военно-исторической реконструкции «Щит и меч», пишет
В музее рассказали, что «несмотря на трагедию, фестиваль не отменен».
Ранее News.ru писал, что 6 июля полиция обнаружила тело главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».