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Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухамедзяновой. Её тело нашли в гостинице в Новой Москве со следами удушья.

На связанной с лишением свободы мере пресечения настаивало следствие. Адвокат выражал протест, заявляя, что у подсудимого, вопреки доводам следствия, есть постоянное место регистрации. В итоге суд удовлетворил ходатайство обвинения. Молодой...