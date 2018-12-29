В Нидерландах задержали подозреваемых в терроризме

https://news.ru/storage/news/11358c239b5ffefc4ba3e460603ddf29/4af6a05f-5849-4aa1-94ee-444d93c97bd1_850.jpg Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

В нидерландском городе Роттердам задержаны четыре человека, которых подозревают в причастности к организации террористической деятельности на территории Европы.

Представители правопорядка не стали раскрывать личности задержанных и добавили, что расследование будет продолжено в ближайшие дни. В месте, где были пойманы подозреваемые, ведется сбор вещественных доказательств. Об этом сообщает RTE со ссылкой заявление местной полиции.

Ранее News.ru писал, что прокуратура Швеции предъявила обвинения в планировании теракта трём мигрантам из Узбекистана и Киргизии. Им же и ещё трём их знакомым предъявили обвинение в пособничестве терроризму. Фигурантам дела от 30 до 46 лет. Согласно первому обвинению, мигранты хранили «большое количество химикатов и другое оборудование, при помощи которых намеревались убить или ранить других людей».