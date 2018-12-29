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В Нидерландах задержали подозреваемых в терроризме

Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

В нидерландском городе Роттердам задержаны четыре человека, которых подозревают в причастности к организации террористической деятельности на территории Европы.

Представители правопорядка не стали раскрывать личности задержанных и добавили, что расследование будет продолжено в ближайшие дни. В месте, где были пойманы подозреваемые, ведется сбор вещественных доказательств. Об этом сообщает RTE со ссылкой заявление местной полиции.

Ранее News.ru писал, что прокуратура Швеции предъявила обвинения в планировании теракта трём мигрантам из Узбекистана и Киргизии. Им же и ещё трём их знакомым предъявили обвинение в пособничестве терроризму. Фигурантам дела от 30 до 46 лет. Согласно первому обвинению, мигранты хранили «большое количество химикатов и другое оборудование, при помощи которых намеревались убить или ранить других людей».


#терроризм #полиция #ЕС #ЗАДЕРЖАНИЕ #Нидерланды
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