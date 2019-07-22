В самом начале нынешнего года Московский городской суд вынес приговор банде грабителей. Обвиняемые Хон, Бурков, Копытовский и Соловьёв признаны виновными в разбое и умышленном уничтожении чужого имущества. Все они получили сроки от десяти до 14 лет колонии строгого режима. Удовлетворён гражданский иск потерпевшей Мирзаевой на сумму 3,8 млн рублей. Ко Дню следователя News.ru приводит детали этого малоизвестного дела, в котором пришлось разбираться сотрудникам ГСУ СК по Москве.

Группировка провела серию дерзких ограблений в столице. Весной 2016 года гражданин по фамилии Хон, ранее неоднократно судимый, решил создать банду, чтобы грабить квартиры в центре Москвы. Для этого он подобрал двух своих знакомых рецидивистов из Ростовской области — Буркова и Соловьёва. Они нашли огнестрельное оружие, транспорт, распределили между собой роли и в июне 2016 года приехали из Ростова в столицу. Одно из первых нападений банды — ограбление квартиры, в которой в этот момент находилась несовершеннолетняя девушка (она не пострадала — News.ru). Из квартиры нападавшие похитили более 3 млн рублей. Для дальнейших действий они нашли ещё одного сообщника, также неоднократно судимого Копытовского.

Жадность фраера сгубила

В сентябре 2016 года банда ограбила одну квартиру. Бандиты были явно недовольны уловом и решили «обчистить» ещё одно жильё по соседству. В момент второго ограбления бдительные соседи сообщили в полицию о подозрительных личностях в подъезде. По словам жителей района четыре человека в перчатках и масках ходили по подъезду. При попытке скрыться с места преступления, участники банды были задержаны сотрудниками СОБР МВД России.

пистолет Макарова РИА Новости

В ходе предварительного следствия стало понятно, что действия подозреваемых нужно квалифицировать не просто как элементарные разбойные нападения, а как организация и участие в банде. Собрать доказательства этого удалось в том числе благодаря сотрудникам ФСИН, которые смогли провести агентурную работу с преступниками.

Руководитель следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве Андрей Добродомов рассказал, что в ходе расследования дела было назначено и проведено шесть оценочных экспертиз, одна искусствоведческая, шесть амбулаторных комплексных психолого-психиатрических, одна судебно-медицинская, три баллистических, 12 трасологических, 18 дактилоскопических, одна криминалистическая экспертиза материалов и веществ, три молекулярно-генетические.

У четверых обвиняемых получены образцы буккального эпителия и папиллярных узоров пальцев рук и ладоней. Сами задержанные допрошены в качестве обвиняемых более пяти раз каждый, дана оценка причастности двух обвиняемых к преступлениям десятилетней давности, — заключил Андрей Добродомов. Андрей Добродомов руководитель следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве

Эксперт снимает отпечатки пальцев Денис Абрамов/РИА Новости

Потерпевшими признаны шесть человек. Свидетелями по делу проходят 20 человек. В рамках следствия произведено 15 выемок предметов и документов, три обыска в жилищах обвиняемых, осмотры 283 предметов, 22 очные ставки, и множество других действий.

Несмотря на активное непризнание вины и отрицание причастности к совершённым ими преступлениям, собранные следователями доказательства признаны Московским городским судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении четверых подозреваемых. Объём обвинительного заключения по уголовному делу составил 1475 листов.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил, поскольку обжалован обвиняемыми. Отметим, что все участники банды неоднократно судимые.

Побывав в заключении, у них (заключенных) вырабатываются определённые навыки общения. [Они попадают] как в кружок по интересам. Они привыкают и делают это снова, — считает психолог. Ирина Лехт психолог

Эксперт уверена,что люди выбирают свою профессию соответственно своей психике. То есть подобным людям свойственно [искать] риск и острые ощущения.