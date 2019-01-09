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В Москве избили муниципального депутата

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Неизвестные молодые люди напали на депутата Cовета депутатов Ломоносовского муниципального округа Москвы Кирилла Чиркина. Он был госпитализирован в столичную больницу.

«Вчера ночью на меня было совершено нападение. Несколько ударов по голове, в затылок. Помню, что, когда рухнул на снег, мне сказали что-то вроде: «Сбавь обороты, депутат Чиркин», —  написал Чиркин в своём Facebook.

Чиркин работает управляющим ЖСК «Главмосстроевец». Окончил Высшую школу экономики, сейчас является аспирантом юридического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Ранее News.ru писал, что ультраправого депутата бундестага Франка Магница избили в Бремене. Неизвестные ударили 66-летнего депутата бундестага деревянным брусом. Врачи диагностировали серьёзную травму головы. Представители правоохранительных органов занимаются розыском преступников.


#избиения #москва #россия #ДЕПУТАТ #ЧП
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