https://static.news.ru/photo/dd40ac32-b157-11e9-af1a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что уровень воды в реке Кирей в районе села Уйгат Тулунского района достиг 588 см при критической отметке в 3,5 м.

Уровень воды достиг отметки в 588 см, — говорится в сообщении ведомства.

В этом селе проживает более 400 человек, передаёт ТАСС .

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тыс. местных жителей, около 650 человек были госпитализированы. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна.

Как писал News.ru, уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся на 8 см выше критической отметки. Спасатели разослали уведомления о ситуации местным чиновникам.