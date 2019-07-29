https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Если население нуждается в помощи, то экономические соображения не станут препятствием для тушения лесных пожаров. Такое мнение высказал первый замглавы МЧС Александр Чуприян, комментируя слова красноярского губернатора Александра Усса о бессмысленности борьбы с огнём.

Мне кажется, что здесь никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы помощь была получена, — цитирует его РИА Новости .

По его словам, наибольшей эффективности в тушении пожара можно добиться при совместных усилиях авиации и наземных группировок.

Ранее News.ru писал, что режим ЧС ввели в трёх регионах России из-за лесных пожаров. Наиболее сложная ситуация в Красноярском крае, Иркутской области, а также частично в Бурятии. Стихия охватила около 3 млн гектаров тайги. Спасатели зафиксировали 500 очагов.