https://static.news.ru/photo/b8eb4530-aee2-11e9-991a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vsev_today/vk.com

Взрыв произошёл в жилом доме в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области. Один человек пострадал.

По данным экстренных служб, взорвался газовый баллон. В результате обрушилась стена дома, передаёт ТАСС . Один человек получил повреждения.

Дом был построен два года назад по программе расселения аварийного жилья. Глава местной администрации уже выехал на место происшествия, для оценки последствий создана рабочая группа.

Ранее News.ru писал о том, что пожар вспыхнул в пятиэтажном доме в московском районе Коптево 19 июля, пострадали два человека.