https://static.news.ru/photo/2645929a-a23e-11e9-9fcc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/di.abika

Силовики пришли в головной офис сети «Красное и Белое» в Челябинске. В их числе есть и представители налоговой службы. Обыски проходят в рамках «проверки контрагента».

В рамках проверки нашего контрагента, для подтверждения деловых связей между ним и нами у нас в офисе находятся проверяющие в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции, — сказали РБК представители компании, отметив, что проверяющие ведут себя корректно, а они, в свою очередь, предоставляют им всю запрашиваемую информацию.

Это уже второй за год обыск в сети алкомаркетов. В конце декабря ФСБ, ФНС и Росалкогольрегулирование проверяли склыды и в офисы сети «Красное и белое» в разных регионах России. По некоторым данным, эти обыски были связаны с уголовным делом о сокрытии налогов.

3 июля News.ru писал, что ретейлер перевёл основные операционные компании в юрисдикцию Кипра. Основатель компании Сергей Студенников после всех изменений по-прежнему остался стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited. Под контроль новой фирмы перешли ООО «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».