USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,636.81 $
МОСКВА-11°C08:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Восстановлено движение после крушения поезда под Иркутском

vk.com/vcheremhovo

происшествия [ версия для печати ]

Последствия схода 29 вагонов грузового поезда с углём на участке Транссиба в Иркутской области устранены, движение поездов полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

«Тринадцатого января в 1:58 мск движение поездов на участке «Делюр-Тыреть» ВСЖД было полностью восстановлено», - говорится в сообщении.

Угрозы экологии в районе нет. Создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия. Проводится доследственная проверка, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что движение на перегоне Делюр — Тыреть было прервано 12 января из-за схода с рельсов 29 вагонов товарного поезда. Инцидент привёл к задержке пассажирских поездов № 5 «Улан-Батор — Москва» и №100 «Москва — Владивосток», которая составила более 8 часов. Пассажиров, которые ехали в Иркутск, доставили до мест назначения автобусами, остальным было предоставлено питание.


#авария #поезда #железнодорожники #Иркутскаяобласть
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
происшествия 10:36, 12 января 2019
Последствия схода с рельсов поезда устраняют под Иркутском
происшествия 06:36, 12 января 2019
Поезд с углём сошёл с рельсов в Иркутской области
Лента новостей
в мире 07:49
Зеленского признали опасным для Украины
в мире 07:28
Диего Марадона перенёс операцию на желудке
происшествия 06:58
Самолёт «Победы» экстренно приземлился в Сургуте
в мире 06:24
В Киеве назвали рост экономики Украины заслугой России
в мире 06:23
Два десятка человек погибли при обрушении шахты в Китае
Другие новости
происшествия 06:58
Самолёт «Победы» экстренно приземлился в Сургуте
происшествия 03:41
Стали известны причины пожара на АЗС в Подмосковье
происшествия 02:52
Автозаправка «Роснефти» полыхает в Подмосковье
происшествия 00:41
Nordwind прокомментировала авиаинцидент в Симферополе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top