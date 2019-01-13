Восстановлено движение после крушения поезда под Иркутском

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Последствия схода 29 вагонов грузового поезда с углём на участке Транссиба в Иркутской области устранены, движение поездов полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

«Тринадцатого января в 1:58 мск движение поездов на участке «Делюр-Тыреть» ВСЖД было полностью восстановлено», - говорится в сообщении.

Угрозы экологии в районе нет. Создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия. Проводится доследственная проверка, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что движение на перегоне Делюр — Тыреть было прервано 12 января из-за схода с рельсов 29 вагонов товарного поезда. Инцидент привёл к задержке пассажирских поездов № 5 «Улан-Батор — Москва» и №100 «Москва — Владивосток», которая составила более 8 часов. Пассажиров, которые ехали в Иркутск, доставили до мест назначения автобусами, остальным было предоставлено питание.