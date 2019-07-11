https://static.news.ru/photo/a4355492-a3d8-11e9-808e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

На территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС полиция Украины арестовала трёх «сталкеров». Среди них — россиянин и два гражданина Великобритании.

Все правонарушители незаконно проникли на Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма. Там «сталкеры» находились около суток, — говорится в сообщении полиции Киевской области.

В правоохранительных органах также отметили, что британцев задержали в городе Припять. Россиянин же был пойман в районе села Терехи. Уже составлены административные протоколы о нарушении режима радиационной безопасности, за которые предусматривается штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 47,7 тыс. до 51,5 тыс рублей), пишет « Интерфакс ».

Чернобыльская АЭС окружена 30-километровой «зоной отчуждения», куда можно попасть через контрольно-пропускные пункты. Сейчас туда водят экскурсии для туристов.

Ранее News.ru писал, что власти Украины планируют создать в Чернобыле зелёный коридор для туристов. Также, лидер государства Владимир Зеленский распорядился снять запреть на съемку.