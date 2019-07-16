В результате падения легкомоторного самолёта на частный жилой дом в станице Новощедринской в Чечне пострадали четыре человека, однако госпитализированы только двое из них. Об этом сообщили в местной больнице.
Там уточнили, что состояние пациентов опасений у специалистов не вызывает.
Женщина получила ушибы, ссадины. У пилота сотрясение мозга, сломана лопатка. Угрозы жизни нет, — цитирует РИА Новости представителя медучреждения.
ЧП произошло, как ранее писал News.ru, при проведении сельскохозяйственных работ. По предварительным данным, самолёт Ан-2 зацепился за линию электропередачи. Из-за оборвавшихся проводов четыре села остались без электричества. Жилой дом частично повреждён.
Предполагается, что пилот нарушил правила полётов.