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В результате падения легкомоторного самолёта на частный жилой дом в станице Новощедринской в Чечне пострадали четыре человека, однако госпитализированы только двое из них. Об этом сообщили в местной больнице.

Там уточнили, что состояние пациентов опасений у специалистов не вызывает.

Женщина получила ушибы, ссадины. У пилота сотрясение мозга, сломана лопатка. Угрозы жизни нет, — цитирует РИА Новости представителя медучреждения.

ЧП произошло, как ранее писал News.ru, при проведении сельскохозяйственных работ. По предварительным данным, самолёт Ан-2 зацепился за линию электропередачи. Из-за оборвавшихся проводов четыре села остались без электричества. Жилой дом частично повреждён.

Предполагается, что пилот нарушил правила полётов.

 

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