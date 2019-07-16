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Следственные органы Московской области проводят проверку по факту обнаружения скелетированного тела младенца в лесном массиве Люберецкого городского округа. По предварительным данным, ребёнок умер около года назад. Примерный возраст — шесть или семь месяцев внутриутробно.

На месте также найден медицинский инструмент, предназначенный для зажатия пуповины, говорится на официальном сайте регионального ГУ СК РФ. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106...