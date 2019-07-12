Сотрудники брянского МВД активно ищут Алёну Червякову, оштрафованную за танец на площадке памятника «Курган Бессмертия». Полиция проверяет каждый опубликованный девушкой видеоматериал.
В Интернете мы обнаружили видео, которое было опубликовано 05.07.2019, где она танцует с девочками, как указано в Интернете, возле банка. Мы звонили ей и приглашали для дачи пояснения, выяснить, с кем танцевала и где, чтобы понять, есть ли состав административного правонарушения. Она отказалась, — говорят представители правоохранительных органов.
Советский суд Брянска назначил Червяковой штраф размером 30 тысяч рублей за видео танца.
Ранее News.ru писал, что неизвестная школьница танцевала среди могил на кладбище в Саранске. Действие было заснято на видео и опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».