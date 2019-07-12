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Мужчина в якутском городе Среднеколымске из окна своей квартиры убил сотрудника Росгвардии, ранил полицейского, после чего покончил с собой. Стражей порядка вызвала супруга стрелка, чтобы они утихомирили её агрессивного мужа.

Как только служебная автомашина въехала во двор дома заявительницы, по ней был открыт огонь, — сообщил ТАСС источник в МВД республики. Как уточняет РегионOnline, полицейские приехали на вызов из-за обычной...