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Сотрудники полиции Тюмени задержали мужчин, подозреваемых в причастности к стрельбе в ТРЦ «Кристалл». У одного из них изъято оружие.

По данным силовиков, мужчина незаконно хранил травматический пистолет и охотничий карабин, который в ходе инцидента передал другому фигуранту дела. В отношении него составлены два протокола по статье 20.8 КоАП РФ,...