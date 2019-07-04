В пресс-службе московского торгового центра «Авиапарк» опровергли протечку самого большого в Европе аквариума, находящегося в здании. Ранее СМИ сообщили, что вода потекла на пол через небольшое отверстие в остеклении. Сотрудники ТРЦ пытались якобы защитить от намокания торговое и другое оборудование.
Протечка аквариума — не аварийный случай, а плановые работы по замене герметика в кольцах, огибающих аквариум. Старый герметик меняют на новый. Эта процедура происходит каждый год и длится около трёх дней, — рассказал News.ru представитель пресс-службы.
Как писал News.ru, 18 марта в столичной подземке на станции «Александровский сад» прямо на людей с потолка лилась вода. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.