Устроивший стрельбу в Луизиане мужчина задержан в США

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в американском штате Луизиана. Им оказался 21-летний Дакота Териот.
По данным правоохранительных органов, сначала он расстрелял семью своей подруги, потом пришёл домой, убил своих родителей и бросился в бега.
Полиция нашла подозреваемого далеко от дома — в штате Виргиния, сообщает газета USA Today. Жертвами стрелка в итоге стали пять человек.
Мужчине предъявлены обвинения в убийстве первой степени, вторжении в дом и незаконном использовании оружия.
Ранее News.ru писал о перестрелке, произошедшей в боулинг-клубе в Калифорнии. В результате погибли три человека, четверо пострадали.