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Устроивший стрельбу в Луизиане мужчина задержан в США

Greg Sorber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в американском штате Луизиана. Им оказался 21-летний Дакота Териот.

По данным правоохранительных органов, сначала он расстрелял семью своей подруги, потом пришёл домой, убил своих родителей и бросился в бега.

Полиция нашла подозреваемого далеко от дома — в штате Виргиния, сообщает газета USA Today. Жертвами стрелка в итоге стали пять человек.

Мужчине предъявлены обвинения в убийстве первой степени, вторжении в дом и незаконном использовании оружия.

Ранее News.ru писал о перестрелке, произошедшей в боулинг-клубе в Калифорнии. В результате погибли три человека, четверо пострадали.


#сша #стрельба
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