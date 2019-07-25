https://static.news.ru/photo/b99142ba-af04-11e9-8ade-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила, что личность мужчины, нанёсшего женщине не менее 20 ножевых ранений на детской площадке в подмосковном Раменском, установлена. Сейчас ведётся его поиск.

Во дворе многоэтажного дома на детской площадке мужчина напал с ножом на женщину. После этого он скрылся на белом Hyundai Solaris. От полученных ранений 25-летняя женщина скончалась.

Полицейские в Ногинске обнаружили машину, на которой скрылся подозреваемый. В данный момент продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Как ранее писал News,ru, неизвестные злоумышленники расправились с бойцом спецназа. Инцидент произошёл в ближайшем Подмосковье в посёлке Путилково. Стремление заступиться за прохожего оказалось для молодого человека фатальным.