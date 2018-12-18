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Приморская таможня нашла у китайца оружие ниндзя

пресс-служба Уссурийской таможни

происшествия [ версия для печати ]

Уссурийские таможенники задержали на границе с КНР гражданина Китая. Подозреваемый пытался вывезти из России японское метательное оружие — сюрикэны.

Инцидент произошёл во время обыска автобуса, который направлялся в Поднебесную, пишет VL.RU. «Арсенал» ниндзя был упакован в отдельный чехол и хранился в ящике для инструментов.

Как объяснил владелец сюрикэнов, он приобрёл их для себя. Таможенную декларацию подавать не стал. Результаты экспертизы доказали, что металлические предметы действительно являются метательным оружием. Оно может изготовляться в виде маленьких клинков для скрытого ношения и маскироваться под вещи для повседневного использования: звёздочек, гвоздей, игл, ножей.

По классификации сюрикэны относят к холодному оружию колюще-режущего действия.

Ранее News.ru сообщал о задержании в Подмосковье подозреваемого в сбыте наркотиков. Им оказался 41-летний житель Татарстана. Он перевозил наркотики из Московского региона в республику. Мужчина арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.


#ДАЛЬНИЙВОСТОК #Уссурийск
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