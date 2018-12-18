Приморская таможня нашла у китайца оружие ниндзя

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Уссурийские таможенники задержали на границе с КНР гражданина Китая. Подозреваемый пытался вывезти из России японское метательное оружие — сюрикэны.

Инцидент произошёл во время обыска автобуса, который направлялся в Поднебесную, пишет VL.RU. «Арсенал» ниндзя был упакован в отдельный чехол и хранился в ящике для инструментов.

Как объяснил владелец сюрикэнов, он приобрёл их для себя. Таможенную декларацию подавать не стал. Результаты экспертизы доказали, что металлические предметы действительно являются метательным оружием. Оно может изготовляться в виде маленьких клинков для скрытого ношения и маскироваться под вещи для повседневного использования: звёздочек, гвоздей, игл, ножей.

По классификации сюрикэны относят к холодному оружию колюще-режущего действия.

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