Уснувший в столичном ресторане бразилец лишился имущества

https://news.ru/storage/news/a7f78b5e3d287d4c175f9367b21e528a/e6752dcc-8e71-424d-befc-5c187cb43138_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Гражданин Бразилии, преподающий в Москве латиноамериканские танцы, обратился в полицию с жалобой на пропажу телефона. Аппарат, по словам мужчины, пропал, когда он случайно заснул за столиком в одном из ресторанов.

Инцидент произошёл в заведении Burger King на Ленинском проспекте. В ходе расследования столичные полицейские задержали приезжего из Марий Эл, который подозревается в краже имущества у иностранца.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и с него взята подписка о невыезде, рассказал АГН «Москва» источник в правоохранительных органах столицы.

Ранее News.ru писал о задержании двух сотрудников аэропорта Домодедово, которые воровали вещи у пассажиров. До поимки они успели похитить поясную сумку с валютой, банковскими картами и телефоном у туристки из Бахрейна и дорогие наручные часы у пассажирки из Перми.