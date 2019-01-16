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Уснувший в столичном ресторане бразилец лишился имущества

Сергей Лантюхов/News.ru

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Гражданин Бразилии, преподающий в Москве латиноамериканские танцы, обратился в полицию с жалобой на пропажу телефона. Аппарат, по словам мужчины, пропал, когда он случайно заснул за столиком в одном из ресторанов.

Инцидент произошёл в заведении Burger King на Ленинском проспекте. В ходе расследования столичные полицейские задержали приезжего из Марий Эл, который подозревается в краже имущества у иностранца.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и с него взята подписка о невыезде, рассказал АГН «Москва» источник в правоохранительных органах столицы.

Ранее News.ru писал о задержании двух сотрудников аэропорта Домодедово, которые воровали вещи у пассажиров. До поимки они успели похитить поясную сумку с валютой, банковскими картами и телефоном у туристки из Бахрейна и дорогие наручные часы у пассажирки из Перми.


#москва #кража #иностранцы
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