https://static.news.ru/photo/1a5873e6-b754-11e9-9b11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Предварительная сумма ущерба от наводнения в Амурской области оценивается в 3,5 млрд рублей. Власти региона обратились за финансовой помощью к Москве.

Письмо с просьбой оказать финансовую поддержку Приамурью и объявить федеральный режим ЧС на территории области направлено на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Но это не окончательная сумма ущерба, комиссии продолжают подсчитывать потери, — цитирует слова губернатора Василия Орлова пресс-служба.

К чрезвычайной ситуации привели непрекращающиеся с июля дожди. Пострадали сотни жилых домов и более 169 тысяч га посевов. При этом власти отмечают, что за последние 30 лет в Приамурье за счёт предприятий не была построена или отремонтирована ни одна мелиоративная система.

В настоящее время в регионе действует федеральная программа, которая позволяет возместить 65% расходов на создание мелиоративных систем. Помимо этого сейчас прорабатывается вариант возмещение 50% затрат на проектирование и 10% на строительство систем из областного бюджета. Уже есть первые хозяйства, которые решили принять участите в программе, — приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства области Олега Туркова.

Пострадавшим от наводнения уже начали выплачивать адресную помощь. Из регионального бюджета на это направлено более пяти млн рублей. Так, 407 семей получили по 10 тысяч рублей в связи с утерей жизненно важного имущества и 41 семья по 30 тысяч за утерю единственного жилья.

Ранее News.ru писал о паводке в в Иркутской области. Он начался в конце июня, обильные дожди повысили уровень рек, и те вышли из берегов. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести.

ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тысячи жилых домов, в которых проживают 34 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун, где поток воды уносил даже дома. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за халатности чиновников.