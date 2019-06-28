https://static.news.ru/photo/f52bf862-9b2a-11e9-94af-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье"/ТАСС

Затопившая 28 июня более 800 жилых домов, водозабор и федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Тулун Иркутской области река Ия будет возвращаться в берега не менее двух дней. Об этом сообщила пресс-служба местного МЧС, ссылаясь на начальника главка Валентина Нелюбова.

По состоянию на вечер 30 июня наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области остаётся в Тулуне: отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса. По прогнозам гидрометеоцентра, падение уровня воды разлившейся реки Ия будет продолжаться не менее двух дней. За прошедшие сутки уровень воды снизился на метр, — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно информации с сайта администрации Тулуна, после понижения на 19 см уровень Ии составляет около 12 м при критической отметке в 7 м. В городе открыто два консультационных пункта, куда можно обратиться за информацией по восстановлению документов и выплатам денежных компенсаций. Они находятся по обеим сторонам реки. Власти уже сверяют адресные списки и ведут учёт пострадавших. Начаты выплаты денежных компенсаций на вещи первой необходимости, пишет «Интерфакс» .

Нелюбов также объяснил, что затопленный Тулун разделён на несколько частей, которые патрулируются спасателями, а отказавшимся от эвакуации людям возят воду и продукты.

На 30 июня известно, что в регионе пострадали 4197 домов, в которых проживает 10 415 человек, и 4241 приусадебный участок.

Ранее News.ru писал, что детские спортивно-оздоровительные учреждения готовы принять детей, пострадавших от паводка в Иркутской области. Об этом заявил пресс-секретарь Минпросвещения Андрей Емельянов.