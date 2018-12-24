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«Уралкалий» возобновил работу аварийной шахты

Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

происшествия [ версия для печати ]

На участке рудника СКРУ-3 в Соликамске завершились восстановительные работы. 24 декабря «Уралкалий» возобновил работу подземного и надземного производственного комплекса рудоуправления.

«ПАО „Уралкалий“ сообщает о завершении режима плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА) рудника СКРУ-3. Подземный и надземный производственные комплексы рудоуправления возобновили работу в штатном режиме», — сообщили в компании.

Утром 22 декабря на шахте «Уралкалия» в Соликамском районе произошел пожар. В зоне задымления оказались девять горняков. Все они погибли.

После ЧП акции «Уралкалия» снизились на 2%. Сначала падение акций составило 3%. Позже — 1,8%. В данный момент цена акций «Уралкалия» равна 80,98 рубля за бумагу, писал News.ru.


#жертвы #авария #уралкалий
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