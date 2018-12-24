«Уралкалий» возобновил работу аварийной шахты

https://news.ru/storage/news/4ea51eaf066850c522e09a9054c99e1f/3f1a698c-2b72-4ef0-a086-6e49aaf540db_850.jpg Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

На участке рудника СКРУ-3 в Соликамске завершились восстановительные работы. 24 декабря «Уралкалий» возобновил работу подземного и надземного производственного комплекса рудоуправления.

«ПАО „Уралкалий“ сообщает о завершении режима плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА) рудника СКРУ-3. Подземный и надземный производственные комплексы рудоуправления возобновили работу в штатном режиме», — сообщили в компании.

Утром 22 декабря на шахте «Уралкалия» в Соликамском районе произошел пожар. В зоне задымления оказались девять горняков. Все они погибли.

После ЧП акции «Уралкалия» снизились на 2%. Сначала падение акций составило 3%. Позже — 1,8%. В данный момент цена акций «Уралкалия» равна 80,98 рубля за бумагу, писал News.ru.