«Уралкалий» возобновил работу аварийной шахты

На участке рудника СКРУ-3 в Соликамске завершились восстановительные работы. 24 декабря «Уралкалий» возобновил работу подземного и надземного производственного комплекса рудоуправления.
«ПАО „Уралкалий“ сообщает о завершении режима плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА) рудника СКРУ-3. Подземный и надземный производственные комплексы рудоуправления возобновили работу в штатном режиме», — сообщили в компании.
Утром 22 декабря на шахте «Уралкалия» в Соликамском районе произошел пожар. В зоне задымления оказались девять горняков. Все они погибли.
После ЧП акции «Уралкалия» снизились на 2%. Сначала падение акций составило 3%. Позже — 1,8%. В данный момент цена акций «Уралкалия» равна 80,98 рубля за бумагу, писал News.ru.