«Уралкалий» опроверг гибель рабочих на шахте в Соликамске

https://news.ru/storage/news/69d55585363042ac469de16492fab609/1a39b558-a7af-4554-93f8-315fe2e0f9ae_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Представители ПАО «Уралкалий» не подтвердили информацию об обнаружении тел девяти строителей, которые оказались в ловушке в стволе шахты в Соликамске. Однако в компании считают, что вероятность увидеть рабочих живыми «крайне низкая».

В пресс-службе «Уралкалия» сообщили, что спасательные работы на месте инцидента продолжаются. Факт обнаружения тел не подтвердили также на горячей линии города Соликамска, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности горных работ, повлекшее смерть трёх и более человек» по факту пожара в шахте в Соликамске. У СК РФ есть основания предположить, что девять заблокированных горняков погибли.