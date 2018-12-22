USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,901.06 $
МОСКВА-6°C21:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

«Уралкалий» опроверг гибель рабочих на шахте в Соликамске

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Представители ПАО «Уралкалий» не подтвердили информацию об обнаружении тел девяти строителей, которые оказались в ловушке в стволе шахты в Соликамске. Однако в компании считают, что вероятность увидеть рабочих живыми «крайне низкая».

В пресс-службе «Уралкалия» сообщили, что спасательные работы на месте инцидента продолжаются. Факт обнаружения тел не подтвердили также на горячей линии города Соликамска, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности горных работ, повлекшее смерть трёх и более человек» по факту пожара в шахте в Соликамске. У СК РФ есть основания предположить, что девять заблокированных горняков погибли.


#гибель #рабочие #Соликамск #уралкалий
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
происшествия 18:33, 22 декабря 2018
Медведев поручил помочь пострадавшим в пожаре шахтёрам
происшествия 17:34, 22 декабря 2018
Спасатели пытаются пробиться к заблокированным шахтёрам
в мире 17:28, 22 декабря 2018
Лукашенко соболезнует в связи с гибелью польских шахтёров
Лента новостей
спорт 20:58
Фигуристка Щербакова стала чемпионкой России
в мире 20:52
Политолог: «Порошенко совратит молодого Епифания»
происшествия 20:47
Актриса Швыдкова госпитализирована в Москве
общество 20:46
Гигантскую ёлку из машин соорудили в Самаре
спорт 20:43
Загитова дважды упала на чемпионате России
шоу-бизнес 20:34
Мамаев согласился на все условия жены
культура 20:33
Лещенко предложил «локализовать» мат в песнях
общество 20:24
Всероссийский забег Дедов Морозов прошёл в Петербурге
общество 20:21
Приезжие вытесняют москвичей с рынка элитных особняков
спорт 20:18
Тарасова обрадовалась «живой» Медведевой
в мире 20:14
Трамп: США задержались в САР на несколько лет
спорт 20:12
Алтыбармакян: пытались «Спартаку» обломать праздник
в мире 20:10
Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину
спорт 20:06
Россиянки остались вне двадцатки на КМ по биатлону
в мире 20:06
В Париже применили газ против «жёлтых жилетов»
Другие новости
происшествия 20:47
Актриса Швыдкова госпитализирована в Москве
происшествия 20:31
Спасение рабочих на шахте «Уралкалия» маловероятно
Девять человек в Соликамске остаются на глубине более 300 м
происшествия 19:59
Полиция Пензы поймала виртуозного торговца «скоростью»
происшествия 19:47
Водитель Porsche начал стрельбу за выезд с парковки
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top