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«Уралкалий» опроверг возгорание метана в шахте Соликамска

Georgiy Rozov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Компания «Уралкалий» опровергла версию о возгорании метана в шахте города Соликамска Пермского края. Ранее о том, что причиной пожара могла стать вспышка метана, сообщил источник в службе технического надзора региона.

Информацию подтверждают и в экстренных службах.

«Никакого возгорания метана не было. Горит проходческий полок диаметром семь метров — это конструкция для проходки вертикальных стволов шахты», — сообщил собеседник ТАСС.

Ранее News.ru писал, что возгорание произошло на отметке 340 метров. В связи с происшествием были эвакуированы восемь человек. В то же время горноспасатели не могут добраться до девяти рабочих, находящихся в шахте. Запертые под землёй люди могут воспользоваться кислородными баллонами, которые позволяют дышать в безвоздушном пространстве. Каждый из аппаратов рассчитан на один час.


#пожары #пермскийкрай #шахты
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