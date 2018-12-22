«Уралкалий» опроверг возгорание метана в шахте Соликамска

https://news.ru/storage/news/bbb18a833800e279ae29e80d791252e8/54c5bf38-a23d-4198-8217-603657f6fb83_850.jpg Georgiy Rozov/Global Look Press

Компания «Уралкалий» опровергла версию о возгорании метана в шахте города Соликамска Пермского края. Ранее о том, что причиной пожара могла стать вспышка метана, сообщил источник в службе технического надзора региона.

Информацию подтверждают и в экстренных службах.

«Никакого возгорания метана не было. Горит проходческий полок диаметром семь метров — это конструкция для проходки вертикальных стволов шахты», — сообщил собеседник ТАСС.

Ранее News.ru писал, что возгорание произошло на отметке 340 метров. В связи с происшествием были эвакуированы восемь человек. В то же время горноспасатели не могут добраться до девяти рабочих, находящихся в шахте. Запертые под землёй люди могут воспользоваться кислородными баллонами, которые позволяют дышать в безвоздушном пространстве. Каждый из аппаратов рассчитан на один час.