https://static.news.ru/photo/f0ec4764-75e8-11e9-8650-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Желание жителя Свердловской области увековечить память 37-го президента США Ричарда Никсона обернулось проблемами с полицией. 75-летнего мужчину доставили в участок.

Пётр Кикилык хотел повесить мемориальную доску в честь американского лидера, который побывал с визитом в Дегтярске, однако местные власти делать этого не разрешили. К зданию бывшего рудоуправления, на которое уралец и хотел повесить табличку, приехала полиция. Мужчину задержали, изъяв предварительно мемориальную доску из его багажника.

На Кикилыка составили протокол по статье 20.2 КоАП «Нарушение правил проведения митингов, шествий и других публичных мероприятий». Его отвезли в отделение МВД России, где он будет ждать суда, сообщил правозащитник Сергей Зыков, пишет E1.

Ричард Никсон возглавлял США с 1969 по 1974 год. Он побывал с официальным визитом в Свердловской области будучи вице-президентом в 1959 году. До этого он приезжал туда в 20–30-е годы, когда на Дегтярском медном руднике работали по концессии иностранные компании: его родители, взяв сына с собой, прибыли в регион как представители одной из фирм.

27 февраля стало известно о смерти брата Никсона, Эдварда. Он умер в одной из больниц штата Вашингтон на 89-м году жизни. Эдвард принимал серьёзное участие в президентских кампаниях брата, а семья называла его опорой и источником силы, писал News.ru.