Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Легкомоторный самолёт, который потерпел крушение в Серпуховском районе Московской области, упал в реку Ока.

Об этом сообщает РИА Новости. По данным издания, авария произошла из-за того, что сразу после взлёта самолёт зацепился за провода. Находившиеся на его борту пилот и пассажир погибли.

Ранее News.ru писал о том, что на Украине упал легкомоторный самолёт «Бекас». Инцидент произошёл в Черновицкой области вблизи села Погореловка.

 

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