https://static.news.ru/photo/b46f15aa-b06c-11e9-98c1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Легкомоторный самолёт, который потерпел крушение в Серпуховском районе Московской области, упал в реку Ока.

Об этом сообщает РИА Новости . По данным издания, авария произошла из-за того, что сразу после взлёта самолёт зацепился за провода. Находившиеся на его борту пилот и пассажир погибли.

Ранее News.ru писал о том, что на Украине упал легкомоторный самолёт «Бекас». Инцидент произошёл в Черновицкой области вблизи села Погореловка.