Упавший под Хабаровском метеорит перекрыл русло реки

https://news.ru/storage/news/655f0c8a49ea5a79a29eb8e9981b45d4/31357997-4087-466f-ba5a-c6def883d342_850.jpg Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Режим ЧС могут ввести из-за падения метеорита в Хабаровском крае. Происшествие случилось несколько дней назад. Метеорит перекрыл русло реки Бурея, обрушив скалу.

«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров», — заявил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

По его словам, в настоящее время к месту падения направлены две группы специалистов, пишет ФАН.

Введение режима ЧС возможно из-за того, что перекрытие реки угрожает затоплением ближайших посёлков.

Как ранее писал News.ru, французские астрономы нашли на северо-востоке страны метеорит весом в 477 килограммов. Он упал на Землю более 55 тысяч лет назад.