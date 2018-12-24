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Упавший под Хабаровском метеорит перекрыл русло реки

Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Режим ЧС могут ввести из-за падения метеорита в Хабаровском крае. Происшествие случилось несколько дней назад. Метеорит перекрыл русло реки Бурея, обрушив скалу.

«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров», — заявил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

По его словам, в настоящее время к месту падения направлены две группы специалистов, пишет ФАН.

Введение режима ЧС возможно из-за того, что перекрытие реки угрожает затоплением ближайших посёлков.

Как ранее писал News.ru, французские астрономы нашли на северо-востоке страны метеорит весом в 477 килограммов. Он упал на Землю более 55 тысяч лет назад.


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