Упавший под Хабаровском метеорит перекрыл русло реки

Режим ЧС могут ввести из-за падения метеорита в Хабаровском крае. Происшествие случилось несколько дней назад. Метеорит перекрыл русло реки Бурея, обрушив скалу.
«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров», — заявил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.
По его словам, в настоящее время к месту падения направлены две группы специалистов, пишет ФАН.
Введение режима ЧС возможно из-за того, что перекрытие реки угрожает затоплением ближайших посёлков.
Как ранее писал News.ru, французские астрономы нашли на северо-востоке страны метеорит весом в 477 килограммов. Он упал на Землю более 55 тысяч лет назад.