Четырёхлетний ребёнок скончался в Москве в результате падения на него дерева. Об этом сообщил источник в оперативных службах.
Инцидент произошёл в Гольяновском проезде. Мальчик играл в песочнице на детской площадке. Рядом с ним была мама. В какой-то момент подул сильный ветер и дерево упало на малыша. Спасти его не удалось. Он погиб на месте. В настоящий момент выясняются подробности инцидента.
Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за сильного ветра в Москве 4 июля. По данным синоптиков, его скорость может достигать 17 метров в секунду, писал News.ru.