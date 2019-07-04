https://static.news.ru/photo/32ad2b80-9e40-11e9-8114-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Четырёхлетний ребёнок скончался в Москве в результате падения на него дерева. Об этом сообщил источник в оперативных службах.

Инцидент произошёл в Гольяновском проезде. Мальчик играл в песочнице на детской площадке. Рядом с ним была мама. В какой-то момент подул сильный ветер и дерево упало на малыша. Спасти его не удалось. Он погиб на месте. В настоящий момент выясняются подробности инцидента.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за сильного ветра в Москве 4 июля. По данным синоптиков, его скорость может достигать 17 метров в секунду, писал News.ru.