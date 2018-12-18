Умерший Дед Мороз оказался заслуженным артистом РФ

https://news.ru/storage/news/d33f45a7d0de951494a1ca682e92d0ae/8cfae80d-414f-44a6-aed8-bf3e072d3bbb_850.jpg Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Дед Мороз, который умер на утреннике в детском саду города Кемерово, это заслуженный артист РФ Валерий Титенко. В последние годы он испытывал проблемы со здоровьем, сообщили коллеги актёра.

Он перенёс сложную операцию на сердце, однако продолжал выходить на сцену и работать «с полной отдачей, не жалея себя». Много лет работал в Музыкальном театре имени Боброва. И не дожил до своего 68-го дня рождения всего несколько дней.

«Ведущий артист театра, мастер сцены, Валерий Титенко всегда был активно занят в репертуаре. Ему были подвластны и острохарактерные роли, и лирическая комедия, и классическая оперетта, и современный мюзикл», — сказано в сообщении на сайте театра.

Ранее News.ru сообщал, что мужчина в костюме Деда Мороза во время утренника в детском саду почувствовал себя плохо и пожаловался на боль в груди. Он умер до приезда скорой помощи. Помимо почётного звания «Заслуженный артист РФ», Титенко также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «Доблесть Кузбасса» и медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени.