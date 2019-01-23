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Умер выдающийся советский кинооператор Валерий Никонов

Сергей Булкин/News.ru

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В возрасте 76 лет скончался кинооператор Валерий Никонов — человек, который снимал на камеру премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и федерального канцлера ФРГ Гельмута Коля во время их визитов в СССР.

На счету кинематографиста более 100 документальных фильмов. Последние годы жизни он боролся с тяжёлой болезнью и находился на аппарате искусственного дыхания. Сообщение о его смерти появилось на сайте Союза кинематографистов.

«22 января ушел из жизни кинооператор Центральной студии документальных фильмов, Заслуженный деятель искусств РФ, наш друг и замечательный человек Валерий Владимирович Никонов», — гласит оно.

Прощание с Никоновым пройдёт 25 января в Центральной клинической больнице.

Ранее News.ru писал о том, что Людмила Поргина отдала личные вещи Николая Караченцова друзьям и врачам артиста. Себе вдова оставила на память только любимый спортивный костюм и майку мужа.


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