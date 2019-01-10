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Умер онкобольной ребёнок, которому обещал помочь Путин

twitter.com/@zelekinfo

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В Иркутске умер больной раком мальчик, которому обещал помочь Владимир Путин. Трёхлетний Владислав Шестаков из города Черемхово скончался в ночь на четверг.

О смерти ребёнка ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. 

Как писал News.ru, об истории Владислава Шестакова стало известно во время пресс-конференции президента. У ребёнка диагностировали нейробластому забрюшинного пространства четвёртой степени. Тогда глава государства заявил, что поможет его родителям с перевозкой в Москву. Позже медики сообщили, что мальчик нетранспортабелен. 


#ребенок #смерть #путин #Иркутскаяобласть
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