Умер онкобольной ребёнок, которому обещал помочь Путин

В Иркутске умер больной раком мальчик, которому обещал помочь Владимир Путин. Трёхлетний Владислав Шестаков из города Черемхово скончался в ночь на четверг.
О смерти ребёнка ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Как писал News.ru, об истории Владислава Шестакова стало известно во время пресс-конференции президента. У ребёнка диагностировали нейробластому забрюшинного пространства четвёртой степени. Тогда глава государства заявил, что поможет его родителям с перевозкой в Москву. Позже медики сообщили, что мальчик нетранспортабелен.