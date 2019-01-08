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Украинец убил собутыльника 60 ударами ножа

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Ранее судимый 40-летний житель Днепропетровской области убил гражданина России в процессе распития спиртных напитков. 

«Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс своему оппоненту около 60 ударов ножом по конечностям и туловищу», — сообщили в пресс-службе областного управления полиции Украины.

Убийство произошло в Терновском районе Кривого Рога. По данным полиции, погибший являлся гражданином РФ.

Ранее News.ru писал, что в Измаильском районе Одесской области произошло массовое убийство. Полицейские обнаружили тела четырёх местных жителей со следами насильственной смерти. По версии следствия, убийство, скорее всего, произошло на почве ревности. Кроме того, не исключается и версия, связанная с разбойным нападением.


#украина #россия #убийство
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