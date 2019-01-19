Украинец убил костылём шумного соседа по палате

https://news.ru/storage/news/d7c8736742f3933c0b0a76bf8800de5f/691e49d0-c60a-4c51-8160-630de90f6dad_850.jpg Полиция Киева/YouTube

Пациент киевской больницы забил до смерти своего соседа по палате костылём за то, что тот мешал ему спать.

По данным правоохранителей из управления Нацполиции, мужчине не нравились крики больного бездомного, и поэтому он нанёс ему несколько ударов по голове.

Бездыханное тело жертвы раздражительного больного обнаружили медсёстры.

В настоящее время 44-летний подозреваемый задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее News.ru писал, что мать ученика начальных классов в Барнауле напала на классного руководителя своего сына после того, как педагог сообщила о неуспеваемости мальчика. Разъярённую женщину остановила другая учительница, которая присутствовала при конфликте.