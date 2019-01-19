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Украинец убил костылём шумного соседа по палате

Полиция Киева/YouTube

происшествия [ версия для печати ]

Пациент киевской больницы забил до смерти своего соседа по палате костылём за то, что тот мешал ему спать.

По данным правоохранителей из управления Нацполиции, мужчине не нравились крики больного бездомного, и поэтому он нанёс ему несколько ударов по голове.

Бездыханное тело жертвы раздражительного больного обнаружили медсёстры.

В настоящее время 44-летний подозреваемый задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее News.ru писал, что мать ученика начальных классов в Барнауле напала на классного руководителя своего сына после того, как педагог сообщила о неуспеваемости мальчика. Разъярённую женщину остановила другая учительница, которая присутствовала при конфликте.


#украина #убийство #киев #БОЛЬНИЦА
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