Украинец глумился над трагедией в Магнитогорске

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Евгений Вольнов

Пранкер с Украины Евгений Вольнов (настоящее имя — Никита Кувиков) пугал жителей Магнитогорска якобы новыми взрывами на территории города. Трансляция велась на сайте YouTube. В данный момент автор канала удалил запись.

Видео сохранилось на странице провокатора в Twitter. Гражданин соседнего государства звонил жителям Челябинской области, представляясь сотрудником МЧС России. Пранкер успел пообщаться с родственниками жертв трагедии, с коммунальщиками и сотрудниками ФСБ, пишет РИА Новости.

Вольнов собирал во время эфира денежные пожертвования и называл сотрудников российских СМИ «животными».

Ранее News.ru сообщал о задержании брата украинского пранкера. Стас Кувиков подозревался в торговле детским порно.