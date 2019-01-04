Украинец глумился над трагедией в Магнитогорске

Пранкер с Украины Евгений Вольнов (настоящее имя — Никита Кувиков) пугал жителей Магнитогорска якобы новыми взрывами на территории города. Трансляция велась на сайте YouTube. В данный момент автор канала удалил запись.
Видео сохранилось на странице провокатора в Twitter. Гражданин соседнего государства звонил жителям Челябинской области, представляясь сотрудником МЧС России. Пранкер успел пообщаться с родственниками жертв трагедии, с коммунальщиками и сотрудниками ФСБ, пишет РИА Новости.
Вольнов собирал во время эфира денежные пожертвования и называл сотрудников российских СМИ «животными».
Ранее News.ru сообщал о задержании брата украинского пранкера. Стас Кувиков подозревался в торговле детским порно.