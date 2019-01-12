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Украинец пострадал при взрыве в Париже

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Гражданин Украины получил ранение при взрыве в парижской пекарне.

«Человек проживал в гостинице напротив дома, где произошёл взрыв, и получил незначительные повреждения», — сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины во Франции Николай Собко.

Украинцу оказана необходимая консульская помощь. Он чувствует себя удовлетворительно, сообщает «Укринформ».

12 января утром в центре Парижа произошёл взрыв в булочной. По уточнённым данным, три человека погибли, более десяти получили ранения. 

Полиция считает, что в кафе взорвался газ, но владелец заведения уверяет, что на кухне используется только электрическое оборудование, писал News.ru.


#Франция #ВЗРЫВ #Париж
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