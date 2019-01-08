Украинец избил почётного консула Бельгии за плохую парковку

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Почётного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу избили на улице Львова.

Драка случилась во дворе дома, где проживает консул. На дипломата напал водитель, которому не понравилось, как Гарцула припарковался.

После того как врачи диагностировали у консула Бельгии многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга, он написал заявление в полицию. Обидчик был задержан через несколько часов.

Им оказался 42-летний сосед по дому. Мужчину отпустили под подписку о невыезде на время следствия.

Ранее News.ru сообщал, что супруга погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова не присутствовала на первом слушании по делу об убийстве дипломата в Анкаре. Марина Карлова подчеркнула, что никогда ранее не участвовала в подобных процессах и не планирует это делать в будущем.