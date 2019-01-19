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Украинца без документов задержали пограничники в Крыму

Александр Полегенько/РИА Новости

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Крымские пограничники задержали в непосредственной близости от госграницы РФ гражданина Украины, не имевшего при себе специальных разрешительных документов.

Инцидент произошёл в первых числах января. Мужчина был замечен в тёмное время суток в стороне от автомобильного пункта пропуска «Джанкой», в нескольких сотнях метров от границы.

За нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения по ней украинец был привлечен к административной ответственности.

В прошлом году сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым задержали около 10 нарушителей границы и выявили свыше 800 нарушителей пограничного режима. Большинство из них были привлечены к административной ответственности, а некоторые — к уголовной, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что Минобороны России подготовило проект постановления кабмина, который предусматривает возможность сбивать гражданские самолёты с пассажирами на борту при нарушении воздушной границы страны. В первую очередь речь идёт о тех лайнерах, которые проникнут в запретные для полётов зоны.


#крым #граница #фсб #украинец
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