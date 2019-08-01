https://static.news.ru/photo/5634f5d8-b475-11e9-a663-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Приморского предпринимателя Дмитрия Шалая, угрожавшего осенью 2018 года взорвать газовый баллон на Васильевском спуске в центре столицы, могут приговорить к трём годам заключения. Именно на таком сроке настаивает гособвинение.

Прокурор в ходе прений сторон попросил назначить подсудимому Шалаю 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима Приговор будет оглашен 2 августа в 12:00 мск, — сообщили ТАСС в Тверском суде Москвы.

Инцидент произошёл 3 октября 2018 года. Приехавший на Красную площадь мужчина угрожал взорвать машину, если ему не дадут лично встретиться с президентом или с главой Росгвардии. Виктор Золотов приехал на встречу и убедил Шалая сдать полицейским. Позже мужчина объяснял, что уже долго пытается встретиться с Путиным, чтобы проинформировать его о проблемах тюремной системы России. 5 октября 2018 года Таганский районный суд Москвы арестовал Шалая, в отношении него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Свою вину предприниматель не признаёт, писал News.ru.