https://static.news.ru/photo/50138274-a3cb-11e9-94de-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель Ханты-Мансийского автономного округа, которого обвиняют в угоне самолёта, был под действием наркотиков. Мужчина потребовал от пилотов направить рейс Сургут — Москва в Афганистан.

В крови Шаповалова были обнаружены наркотики. Химия, — приводит ТАСС заявление адвоката, сделанное во время перерыва в судебном заседании по продлению мужчине меры пресечения.

Инцидент произошёл 22 января. Вскоре после экстренной посадки спецназ провёл штурм лайнера и задержал злоумышленника. Ему 41 год, ранее он был судим.

После произошедшего в полиции вновь заговорили о создании «службы воздушных маршалов» для охраны порядка на борту самолётов, писал News.ru.