Угонщик самолёта заявил об участии в теракте 11 сентября

https://news.ru/storage/news/e3c877bddbbbc97bff176a0bf1301148/0777ca1a-6665-4a98-8d66-bd8ffb9bf8f2_850.jpg Артур Борисов/РИА Новости

Павел Шаповалов

Житель Сургута Павел Шаповалов, арестованный после попытки угона самолёта Сургут — Москва, заявил о причастности к теракту 11 сентября 2001 года и после этого потребовал сменить курс на Афганистан. Об этом следователям сообщила бортпроводница рейса.

«Шаповалов сообщил, будто причастен к терактам 11 сентября, попросив сменить курс на Афганистан», — зачитал судья выдержку из дела на слушании Ханты-Мансийского районного суда.

На заседании Шаповалов не смог объяснить свои слова, и зачем ему нужно было лететь в Афганистан, он тоже не знал, отметив, что никаких путешествий в эту страну ранее не планировал.

Перед задержанием дебошира пришлось разбудить, со слов очевидцев, мужчина после требования развернуть самолёт и направить его в Афганистан сразу заснул в своём кресле. Однако представители Следственного комитета сообщили, что в крови мужчины не найдено следов алкоголя или психотропных веществ.

Как сообщал News.ru, Ханты-Мансийский районный суд арестовал на два месяца 41-летнего Павла Шаповалова. Следствие просило взять Шаповалова под стражу в связи с особой опасностью его действий и их высоким резонансом.