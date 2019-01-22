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Угонщик самолёта не планировал улетать в Афганистан

nac.gov.ru

происшествия [ версия для печати ]

Следственный комитет опубликовал фрагменты допроса Павла Шаповалова, который пытался угнать самолёт «Аэрофлота». Мужчина признался, что оружия у него при себе не было, а улетать в Афганистан он на самом деле не планировал.

На вопрос следователя, принимал ли он наркотические или другие психотропные препараты, Шаповалов ответил отрицательно. На учёте у психиатра он, с его же слов, не состоит. А вот почему решил изменить маршрут полёта и по какой причине выбрал именно Афганистан, угонщик ответить затруднился.

«Мне кажется, это не так просто, как кажется с первого раза… Если честно, мне туда не надо было лететь», — признался Шаповалов на допросе.

Как писал News.ru, нештатная ситуация на рейсе «Аэрофлота» Сургут — Москва произошла днём 22 января. 41-летний ранее судимый житель Сургута, угрожая тем, что у него якобы есть оружие, пытался прорваться в кабину пилотов и требовал развернуть самолёт в Афганистан. Борт совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, вскоре спецназ штурмовал лайнер и задержал злоумышленника. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия». Шаповалову грозит до 12 лет тюрьмы, вопрос о его аресте будет решён в ближайшее время.


#самолет #СКР #видео #допрос #хулиганство
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