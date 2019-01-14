Уголовное дело завели после сожжения флага в Саранске

https://news.ru/storage/news/49e4a14acd5a6e5a067c1c4928ee6443/1fbe1597-0a85-462c-bb0a-1f4a87ef205e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

После публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой запечатлено, как девушка сжигает российский флаг, возбуждено уголовное дело. Нарушительнице грозит лишение свободы до одного года, принудительные работы на тот же срок или арест до шести месяцев.

Дело возбуждено по статье 329 УК РФ («надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации»), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Мордовия.

В ночь на 14 января жительница Саранска опубликовала в своём Instagram ролик, на котором она сжигает флаг России. Девушка при этом отмечает, что он хорошо горит.

Видеозапись была удалена из Сети после того, как ею заинтересовалась полиция.

Как писал News.ru, ранее прокурор Усть-Куломского района Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего подростка. Юноша сорвал со здания сельской администрации российский флаг, а после сжёг его в канаве в окружении знакомых.