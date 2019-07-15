Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Первые кадры с места ДТП с участием микроавтобуса, входящего в кортеж украинского президента, попали в Сеть. Инцидент произошёл в Запорожской области Украины. В результате аварии сильные повреждения получили два автомобиля Volkswagen Touareg.

На кадрах видно, что разбитые машины перегородили дорогу, другим участникам дорожного движения приходится объезжать место ДТП. Ранее News.ru писал, что автомобили из президентского кортежа столкнулись с колонной автобусов, перевозивших детей...