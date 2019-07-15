https://static.news.ru/photo/2f2bf456-a6d2-11e9-820c-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Следственный комитет завёл дело после гибели при пожаре троих детей в доме в Подмосковье. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления<...> «Причинение смерти по неосторожности», — цитирует её РИА Новости.
На месте ЧП сейчас работают следователи и криминалисты, они опрашивают свидетелей и пытаются установить причины пожара.
Пожар произошёл в двухэтажном деревянном доме с печным отоплением в городе Жуковском. В результате погибли пять человек, в том числе трое детей. Общая площадь возгорания составила 48 кв. м, писал News.ru.