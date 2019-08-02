После смерти заключённого в рязанской исправительной колонии № 2 Николая Колюбакина правоохранительные органы завели уголовное дело. Об этом сообщил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона Александр Сычёв.
Дело заведено по статье УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщает местное издание
Как пояснил прокурор Рязанской области Иван Панченко, изначально в возбуждении уголовного дела было отказано, но по результатам проверки решение изменили.
Николай Колюбакин умер в заключении 28 июня.
Как сообщала глава благотворительного фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова, в апреле мужчина начал терять вес и жаловаться на сильную боль в кишечнике, а в июне перестал есть.
Заключённый обратился в медчасть колонии, но врач Марина Тараскина заявила, что «нужно просто сходить в туалет, и всё пройдёт». Колюбакину становилось хуже, он потерял 40 кг, испытывал постоянные боли, имел повышенную температуру, а также приступы рвоты.
Когда Колюбакин ещё раз обратился в медчасть, врач обвинила его в симуляции, после чего мужчину на семь суток поместили в штрафной изолятор.
Когда родственники Колюбакина пожаловались в прокуратуру, его сначала перевели в тюремную больницу, а затем в гражданский стационар, где мужчину прооперировали. Выяснилось, что у него был аппендицит и заворот кишок. На следующий день после операции его вернули в тюремную санчасть, а через сутки заключённый погиб.
Как писал News.ru, ранее правоохранительные органы начали проверку по факту гибели заключённого исправительной колонии № 11 в Борском районе Нижегородской области. По данным регионального СК, мужчина был склонен к суициду.