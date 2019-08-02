https://static.news.ru/photo/988ec48a-b525-11e9-86f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Myakishev/Russian Look/Global Look Press

После смерти заключённого в рязанской исправительной колонии № 2 Николая Колюбакина правоохранительные органы завели уголовное дело. Об этом сообщил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона Александр Сычёв.

Дело заведено по статье УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщает местное издание 62info .

Как пояснил прокурор Рязанской области Иван Панченко, изначально в возбуждении уголовного дела было отказано, но по результатам проверки решение изменили.

Николай Колюбакин умер в заключении 28 июня.

Как сообщала глава благотворительного фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова, в апреле мужчина начал терять вес и жаловаться на сильную боль в кишечнике, а в июне перестал есть.

Заключённый обратился в медчасть колонии, но врач Марина Тараскина заявила, что «нужно просто сходить в туалет, и всё пройдёт». Колюбакину становилось хуже, он потерял 40 кг, испытывал постоянные боли, имел повышенную температуру, а также приступы рвоты.

Когда Колюбакин ещё раз обратился в медчасть, врач обвинила его в симуляции, после чего мужчину на семь суток поместили в штрафной изолятор.

Когда родственники Колюбакина пожаловались в прокуратуру, его сначала перевели в тюремную больницу, а затем в гражданский стационар, где мужчину прооперировали. Выяснилось, что у него был аппендицит и заворот кишок. На следующий день после операции его вернули в тюремную санчасть, а через сутки заключённый погиб.

Как писал News.ru, ранее правоохранительные органы начали проверку по факту гибели заключённого исправительной колонии № 11 в Борском районе Нижегородской области. По данным регионального СК, мужчина был склонен к суициду.